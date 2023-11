Babišova rozpolcenost: Korupčníci jsou „infiltrováni“ z ODS. Bývalí odeesáci jsou přitom hvězdy hnutí

„Je pravda, že v zásadě všechno, co se odehrálo špatně, Andrej Babiš svádí na ty, kteří vládli před ním, nebo na politiky takzvaných tradičních stran. I když jsou to v některých případech lidé, kteří působí dnes u něj,“ komentoval pro Novinky politolog Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. Podle něj lídr ANO hledá vinu svých problémů vždy někde jinde než u své strany.

Kopeček ale varoval, že kdyby i tito bývalí členové ODS provedli něco podobného, jako jsou výše zmíněné kauzy, předpokládá, že by je Babiš „hodil přes palubu“ a použil by stejnou kritiku jako doteď. „Že to vlastně byl člověk, který přišel do ANO z ODS, že ho tam ODS nastrčila,“ podotkl politolog.