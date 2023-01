Babišova cesta do Paříže? Michálek vtipkuje, Vrecionová varuje

Ironicky glosoval Babišovu cestu na Twitteru šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. „Vtip: Slovákovi skončí v jiné zemi trestní stíhání. Tak jede navštívit kamarády do Francie, ale tam mu hrozí další stíhání za daňové úniky se zámečkem. Co je to? Kampaň na českého prezidenta,“ napsal Michálek.