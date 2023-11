Babiš by srazil DPH na potraviny na nulu. Dřív ANO odmítalo i pouhé snížení

„Nikdo neví, jaké ceny budou v lednu. Stoupne cena vodného a stočného, elektřiny… To se projeví. Dnes říkat, co bude, je totální nesmysl. Faktem je, že máme nejvyšší cenu DPH na potraviny, a snížení na 12 procent je o ničem. Kdyby to vláda snížila na sedm, tak bychom se dostali aspoň na úroveň Německa. Ale jestli chtěli pomoci lidem, tak to měli dát na nulu,“ řekl Právu Babiš.

„Já jsem zásadně proti snížení DPH na potraviny, protože kdybychom ho snížili, tak když pominu to, že by to byly desítky miliard korun, tak komu by ty peníze zůstaly? Zůstaly by řetězcům, to je absolutně něco, co tady v žádném případě nedopustíme,“ prohlásila tehdy Schillerová v Otázkách Václava Moravce.