Autistického chlapce z Moravy děsily autobusy z dočasné zastávky pod okny. Přesun o 55 metrů trval přes tři roky

Ta se synem a partnerem bydlí v jednom z jihomoravských měst. Problém nastal na konci roku 2019, kdy městský úřad rozhodl, že před jejich domem bude dočasná autobusová zastávka, a to až do vybudování jiné trvalé zastávky. U autistického dítěte se okamžitě dostavily změny nálad. Chlapec se bil pěstí do obličeje, tloukl se do stehen a kousal sebe i ostatní až do vzniku modřin. Usínal po odjezdu posledního půlnočního spoje a vstával v očekávání toho prvního ranního už o čtvrté.