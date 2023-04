Rodí se nejvíce dětí s autismem v historii. Vznikají pro ně nová denní centra

Prostor se zakladatelé centra snažili přizpůsobit všem formám a projevům choroby. Všechny místnosti tak navrhli podle svého know-how, které již několik let aplikují ve svém druhém působišti v Jihlavě.

„Nejsou to nijak zvlášť složité věci,“ rozpovídala se zakladatelka Integračního centra Sasov Dagmar Zápotočná. Náročná je hlavně pečlivost a následné dodržování pravidel.

„Je například dobré, když děti znají časovou posloupnost, to znamená začátek a konec nějaké činnosti a také kdo z personálu s nimi bude pracovat. Říká se tomu strukturovaný program,“ dodala Zápotočná.

V 70. letech minulého století přitom bylo novorozeně s autismem v poměru 1:5000, v 90. letech to již bylo jedno dítě na 500 narozených, před deseti lety byl již jeden autista na 68 novorozenců.

„Během posledních deseti let se to stalo tak časté, že teoreticky v každé školní třídě by mohlo být jedno dítě s autismem,“ dodal Michal Hrdlička.