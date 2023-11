Armáda přemítá, co udělá s areálem v Líních. Ve hře je údajně i základna pro aktivní zálohy

Ministerstvo obrany už prohlásilo, že jinému projektu kromě gigafactory letiště neobětuje. „Jsme připraveni uskutečnit řadu záměrů, k nimž se toto letiště hodí, zejména díky své strategické poloze, která nám umožní plnit úkoly při posilování společné obrany NATO,“ podotkl náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Co konkrétně to znamená, už ale nespecifikoval. Resort obrany ani armáda neodpověděly na dotazy Novinek, co dalšího s tamějším areálem chystá. Redakci odkázaly na tiskovou zprávu. V ní garantovaly, že záchranka se nepřesune, a také označily Líně za strategickou lokalitu a záložní plochu.

Jednou ze zvažovaných alternativ je základna pro aktivní zálohy. Informaci Novinkám potvrdil plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti). „O této možnosti jsem slyšel. Ale je otázka, jakého rozsahu by základna byla, zda by zabrala celý areál, nebo jen část, a podobně,“ sdělil. Ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) podle svých slov už požádal o schůzku, aby se o plánech co nejdříve dozvěděl.

Volkswagen v Líních zatím nebude

Oslovení starostové okolních obcí věří, že resort s nimi věc co nejdříve probere. „Rádi bychom věděli, na čem jsme. Po roce a půl dohadování a zlé krve zase stojíme na nové startovací čáře a čekáme na další jednání,“ poznamenal Michal Gotthart (SNK Líní a Sulkova), který stojí v čele Líní.

Doufá, že nedojde na černý scénář, kdy by v areálu působila armáda a zároveň vznikla i průmyslová zóna. „Obyvatelé se nás opět ptají, stejně jako se dotazovali na Volkswagen, co se teď bude dít. A my zatím netušíme,“ řekl Gotthart.

Starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany) doplnil, že obdobnou situaci zažili před osmi lety. „Tehdy se armáda připravovala, že z Líní odejde firma PlaneStation. A první cesta vedla právě za obcemi, protože tam máme klíčové pozemky,“ připomněl.

Společnost PlaneStation využívá armádní areál od roku 2000, kdy uzavřela s ministerstvem obrany smlouvu na 50 let. Později přestala hradit nájem. Podle jednatele firmy Petra Kutného nemohli využívat letiště naplno, resort je údajně uvedl v omyl u technických parametrů letiště.

Spor došel až soudu. Ministerstvo podalo postupně tři žaloby: na zaplacení dluhu na nájemném, vyklizení areálu a vydání bezdůvodného obohacení, protože firma doteď letiště využívá.

Podle nedávných dvou nepravomocných rozsudků se musí PlaneStation z Líní vystěhovat a také zaplatit dluh za nájem ve výši 44,6 milionu korun plus úroky. Definitivně jasno ve všech třech žalobách má být příští rok.