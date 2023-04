Antibiotika nejsou lentilky, znělo ve Sněmovně

Největším strašákem jsou tzv. nozokomiální nákazy, tedy nemoci, které oslabený člověk chytne v nemocnici. „Měl jsem strýce, který dostal covid. V nemocnici ho zvládal bez problémů, ale nakazil se tam rezistentním stafylokokem, na který zemřel,“ uvedl Flek příběh ze svého nejbližšího okolí. „Antibiotika nejsou lentilky. Musíme to lidem vtloukat do hlavy, protože tlak na léčbu rýmy a nachlazení antibiotiky, je veliký,“ prohlásil.

„Pokud antibiotika přestanou fungovat, vracíme se do doby kamenné. Jejich objev před 93 lety byl velký zázrak, ale dostáváme se k červené linii, kdy mohou přestat účinkovat,“ varoval poslanec.

„Antibiotická rezistence omezuje bezpečí pacientů, prodlužuje hospitalizaci, limituje možnost uzdravení,“ řekla s tím, že v Evropě umírá každoročně 35 tisíc lidí na infekce způsobené odolnými bakteriemi. „Je to opravdu nezanedbatelné číslo, a trend skutečně roste,“ zahrozila.

„V posledním roce neuvěřitelně stoupla spotřeba antibiotik předepisovaných na virové infekce,“ uvedla Žemličková s tím, že trend se zvýšil už během covidové pandemie. „Počáteční informace, že se mají na covid předepisovat antibiotika, v lékařích bohužel zakořenila. My mikrobiologové jsme od začátku věděli, že je to nesmysl,“ řekla.

Velkým problémem ale podle ní je, když lékaři na angíny a bakteriální zápaly plic předepisují nikoliv penicilin, který na bakterie stále velmi dobře funguje, ale tzv. alternativní antibiotika, na něž si mikrobi lépe zvykají. „Jsou to léky, které by se měly používat jen u pacientů, co jsou například na penicilin alergičtí, ale jejich nadužívání roste. Lékaři je mnohdy předepisují místo primárních léků,“ řekla Žemličková.