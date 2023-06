ANO hrozí hlasováním o nedůvěře kvůli paktu o migraci

Text dohodnutý zkraje června ukládá Evropské komisi, aby každoročně analyzovala celkovou migrační situaci v EU i v jednotlivých státech. Unijním státům má doporučit každý rok rozdělení 30 tisíců žadatelů o azyl. Přihlížet má přitom i k „počtu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez občanství těšících se dočasné ochraně“. Z přijetí migrantů se lze vyplatit, a to 20 tisíci eur za jednoho.

Hnutí ANO i SPD pokládají Rakušanův souhlas s paktem za zradu. „Neměl k tomu mandát. Co se má ministr vnitra osmé nejbezpečnější země starat o migraci? Vždy se to řešilo na úrovni premiérské. Byl to pokoutný způsob, ke kterému ministr Rakušan neměl mandát. Omezil suverenitu České republiky,“ řekl Vondráček.