Zřícenina Zvířetice: Bývalý zámeček, do kterého uhodil blesk

První zmínka o gotické pevnosti dvou věží pochází z roku 1287, kdy ji nechal postavit Zdislav z Lemberka, syn purkrabího Pražského hradu Havla z Lemberka a svaté Zdislavy z Lemberka. Výstavba hradu se uvádí ve spojitosti s obchodním a stavebním ruchem v Bakově nad Jizerou. V těchto místech totiž probíhala obchodní stezka z Prahy do severních Čech. Zřejmě se tedy jednalo o komerční hrad, ve kterém se vybíralo mýtné.

Následně přešel Zdislavův majetek na syny, kteří používali ke svému jménu přízvisko páni ze Zvířetic a na hradě zůstali až do roku 1504. V roce 1528 se majiteli stali Vartenberkové, kteří hrad přestavěli na krásný renesanční zámek obklopený zahradami a vinicemi. Byl tvořen uzavřeným komplexem palácových křídel spojených vnitřními chodbami a arkádovými ochozy po celém obvodu.

Zvířetice nakrátko vlastnil i Jiří Vratislav z Kvítkovic a Jan Vlk z Kvítkova. Následně se stavba dostala do rukou známého rodu Valdštejnů. V této době zažívaly Zvířetice vrcholný rozkvět. Ferdinand z Valdštejna nechal v roce 1653 k zámku v severovýchodním nároží přistavět honosnou barokní kapli.

V roce 1623 zakoupil Zvířetice Albrecht z Valdštejna a zanedlouho je postoupil svému bratranci Maxmiliánovi, jenž je daroval svému nejstaršímu synu Ferdinandu Arnoštovi z Valdštejna. Po jeho smrti v roce 1656 přešel do rukou Ferdinandovy ženy Marie Eleanory, které bylo v té době pouhých 27 let. Připadla tak na ni starost nejen o celé panství, ale i o opravy památek v Bakově nad Jizerou. Nadcházející zkázy svého zámku se naštěstí nedožila.

Významná, avšak nemilá událost čekala Zvířetice v roce 1693, kdy zámek vyhořel. I přesto, že byl opraven, přišla rána další. Roku 1720 do věže uhodil blesk a znovu jej zachvátil požár, ze kterého se již nevzpamatoval. Tehdy se majitelé rozhodli zámek nadobro opustit a ponechat jej svému osudu.

Na zříceninu můžeme dojet vlakem a vystoupit ve stanici Bakov nad Jizerou. Pěšky je to pak už jen asi jeden kilometr přes vesničku Podhradí a nelze zabloudit, jelikož stavbu vidíme velmi dobře už z nádraží.

Poměrně nenáročná cesta vede po modré turistické značce do mírného kopce. Do cíle se dá dojet i autem ze Zvířetic po úzké lesní cestě. Přímo u zříceniny se nachází penzion a vedle něj vyhrazené parkoviště.

Do zříceniny se vstupuje po mostě.

Říká se, že hraběnka svůj život zasvětila bádání a tajným vědám. Hra je vhodná pro děti od čtyř let a trvá přibližně hodinu. Děti obdrží herní pergamen s hádankami, na jehož základě hledají tajemné symboly a šifry na zřícenině i v jejím okolí. Po objevení deseti symbolů se dětem otevře hraběnčin trezor s pokladem. Hra probíhá v infocentru do konce října. Vstup do samotného areálu je otevřen celoročně a je zdarma.