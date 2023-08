Z šedivého města horníků se stal barvitý turistický magnet

A pár set metrů odsud si vypůjčíte v turistickém centru speciální brýle a sluchátka napojené na mobil. Vyrazíte s nimi do zdejších ulic a na určitých místech se vám začnou na vnitřní stranu brýlí promítat příběhy několika lidí z roku 1887. Ale třeba také zajímavé budovy, které dnes už nestojí.

Navíc máte pocit, jako byste se díky brýlím ocitli ve virtuálním prostoru společně se zmíněnými postavami i budovami a přenesli se tak do té doby. Skutečná a virtuální realita se začnou mísit. Je to ojedinělý způsob, jak poznat město díky tehdejším událostem a osudům lidí. Projekt se jmenuje Essen 1887. Získal řadu cen včetně mezinárodních.

Ve městě žije dost lidí, kteří pamatují, jak byl v minulosti problém sušit venku bílé prádlo, protože se na něj začal rychle chytat popílek a další nečistoty. Když se dnes procházíte essenským Grugaparkem, zdá se to tady uprostřed rozlehlé zeleně jako hodně vzdálený příběh. Areál má rozlohu téměř stovky fotbalových hřišť a pozoruhodnou nabídku toho, co tu lze vidět a zažít. Pokud byste si o tom chtěli udělat rychlou představu, nasedněte do zdejšího vláčku a projeďte si ho.