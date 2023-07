Německý Výmar je malé město velkých osobností

Kaple roku 1774 vyhořela, ale díky digitálním technologiím se ji podařilo zrekonstruovat ve virtuální podobě . Takže si tu i dnes můžeme užít hudbu, která jako by přicházela z nebe. Bach nebyl jen člověkem nadaným, ale i vášnivým. O tom vedle jeho skladeb svědčí také osobní život: se dvěma ženami měl 20 dětí. Bachovo dílo sice upadlo na sto let do zapomnění, znovu ho objevil Felix Mendelssohn Bartholdy

Když procházíte domem Johanna Wolfganga Goetheho, který se do Výmaru přistěhoval v roce 1775 z Frankfurtu, okamžitě vidíte, jak moc obdivoval antiku a klasické umění. Pochopíte, proč tento synek ze zámožné rodiny odešel z Frankfurtu, kde podle něj všichni mysleli jen na peníze a málokdo chápal umění. S výmarským vévodou Carlem Augustem si rozuměl. On a jeho matka Anna Amálie měli navíc vřelý vztah ke kultuře. Ve městě panovala atmosféra, ve které se umělci cítili dobře.

V měšťanském bytě by podle něj neměly být těžké závěsy a tmavý nábytek, ale mělo by ho prostupovat světlo a lehkost. Dámy by podle něj měly odhodit korzety a nosit příjemné šaty inspirované antikou, stejně jako by se společnost měla zbavit strnulých konvencí. V Novém městském muzeu můžete vidět jeho krásné návrhy nábytku. A v jeho strohém domě Na Hornu s moderně řešeným interiérem by nejspíš spousta z nás chtěla i bydlet.