Z Londýna do New Yorku za hodinu a půl? NASA plánuje vlastní nadzvukové letadlo

Diskuse o nadzvukových letadlech pro komerční dopravu v posledních letech značně ožily. Nyní se do vývoje plánuje pustit také americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který chce vytvořit letoun podobný Concordům. Takový stroj by zvládl urazit trasu mezi Londýnem a New Yorkem za pouhou hodinu a půl, dnes cesta trvá zhruba sedm hodin.

Foto: Profimedia.cz Cesta z Londýna do New Yorku by byla díky nadzvukovému létání mnohem rychlejší.