Vlašimský zámecký park kdysi zdobila řada podivuhodných staveb

Do města mě přivádí rozsáhlý zámecký park, na jehož okraji je postaven zámek.

Vlašimská brána s expozicí galerie se nachází u vchodu do zámku.

O park se zasloužili poslední majitelé Auerspergové (slovinsky Turjačani či Turjaški), kteří vlašimské panství vlastnili od roku 1744 do konce druhé světové války. Rod původem z Kraňska patřil mezi nejvýznamnější a nejzámožnější v monarchii. Měli majetky na území dnešního Česka, Rakouska, Německa, Itálie, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Čínský pavilon po nedávné rekonstrukci, na infotabuli je vizualizace, jak to kdysi v jeho okolí vypadalo.

Ještě kolem roku 1860 se podle vyobrazení do pavilonu vstupovalo ze sousední věže. Pavilon byl zařízen čínským nábytkem a porcelánem. Dnes by to muselo být s ochrankou a pod proudem. U pavilonu stála pagoda se skleněným zvonem. V paviloncích po stranách byl kulečník a kavárna. Mezi tím stály klece s cizokrajným ptactvem.