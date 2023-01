Ve Francii a Německu rozdají na 60 tisíc jízdenek na vlak. Ale jen mladým

„Cestování a kulturní výměna jsou jádrem francouzsko-německého přátelství,“ napsal na Twitteru Beaune. „Jsem potěšen, že mohu společně s mým protějškem oznámit tři klíčové a konkrétní iniciativy mezi Francií a Německem,“ doplnil ministr s tím, že koncem letošního roku by měl začít jezdit noční vlak mezi Berlínem a Paříží a v roce 2024 by obě metropole měla spojit vysokorychlostní železnice.

Díky tomuto spojení by se cestovatelé dostali z jednoho hlavního města do druhého během asi sedmi hodin. Nemuseli by přitom vůbec přestupovat. To aktuálně musejí v Kolíně nad Rýnem a Frankfurtu nad Mohanem.