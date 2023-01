Vadí vám ochlazení v Česku? V mrazivém Jakutsku teď mají minus 62 stupňů

Měli jste za to, že aktuální teploty v Česku jsou nízké? Obyvatelům ruského Jakutsku, nejstudenějšího města na planetě, by možná připadaly jako někde na Havaji. U nich doma totiž rtuť teploměru v těchto dnech klesla ke skutečně mrazivým minus 62,7 stupně Celsia, což je podle meteorologů místní nejnižší naměřená hodnota za posledních 20 let.

Foto: Profimedia.cz Teploty v Jakutsku jsou podle meteorologů nejnižší za posledních 20 let.

Jakutsk, který je hlavním městem sibiřské republiky Sacha, je obecně považován za jedno z nejchladnějších míst na planetě, přičemž nejstudenější bývá právě leden. Obyvatelé se proto musejí chránit o něco důkladněji než normálně, píše server CNN. Takto extrémní mráz totiž dokáže velmi poškodit odhalenou kůži. „Se zimou nemůžete bojovat," uvedl jeden z místních obyvatelů, který do ulic vyrazil se dvěma šálami, několika rukavicemi a čepicemi. „Buď se přizpůsobíte a náležitě se obléknete, nebo budete trpět," dodal. Ještě před týdnem se teploty v Jakutsku pohybovaly kolem -30 stupňů CelsiaVideo: Reuters Právě vrstvení oblečení je podle jiné obyvatelky, která prodává ryby na místním trhu, klíčové. „Prostě se oblékáte teple, do vrstev jako zelí," řekla. Procházky nejsou doporučeny Jakutsk je v zimě navíc zahalen do jakési ledové mlhy. Venkovní vzduch je natolik chladný, že teplejší vzduch z budov nestoupá vzhůru a drží se při zemi. „Když teplota klesne pod 40 stupňů Celsia, není dobrý nápad se procházet po ulicích," doporučuje místní univerzita. Obyvatelé Jakutsku jsou nicméně už zvyklí. Město totiž stojí na permafrostu, věčně zmrzlé půdě, takže chlad už ke zdejšímu koloritu tak nějak patří. Kvůli subarktickému klimatu se do města nehrne příliš turistů, a když už, jedná se spíše o dobrodruhy, kteří chtějí místní mrazivou atmosféru vyzkoušet na vlastní kůži. Ne však doslovně.