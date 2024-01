V Krumlově uzavřeli Lazebnický most, obchodníci si naříkají

Radost z přestavby pak rozhodně nemají obchodníci v přilehlých historických ulicích. „Měli by most otevřít až na začátku května, takže nás bude mrzet úbytek zákazníků především na jaře, když sezona začíná vlastně už v dubnu. Samozřejmě že počítám i teď, že to bude na tržbách znát, ale leden bývá vždycky slabší. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ řekla Právu Regina Hošková z prodejny s koženým zbožím hned u Lazebnického mostu.

Pro místní to znamená, že se například cestou do práce projdou. „Dneska jsem šla do práce z centra okolo u hlavní silnice. Byla to docela procházka, ale tolik mi to nevadí,“ vysvětlovala Marie Kočerová, která pracuje v jednom z obchodů nedaleko zámku.