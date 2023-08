Davy jako před pandemií Krumlovu nescházejí

Jen výjimečně si někteří podnikatelé postěžují, že je to znát na tržbách. „Prodáváme možná méně než v loňském roce,“ řekla v úterý Právu prodavačka v obchodě s keramikou a suvenýry v historické uličce pod zámkem.

„Návštěvnost a zájem zákazníků je podle mě stejný jako v loňském roce a stěžovat si mohou snad jen podnikatelé, kteří přepálili ceny. Je sice míň Číňanů, ale jinak jezdí všichni. Není to jako před covidem, jenže to už bylo šílenství,“ vyprávěla Právu Veronika Kůrková z kavárny In Vivo v Soukenické ulici. Podotkla, že velký zájem je třeba o snídaně za 170 korun.