Užít si atrakce v Londýně, a nezaplatit ani libru? Máme 9 tipů, kam vyrazit

Jak si nejlépe prohlédnout město? No přece z výšky. Ve čtvrti City se na adrese 20 Fenchurch Street tyčí mrakodrap s „nebeskou zahradou“ Sky Garden na vrcholu. Tropická zahrada je kompletně prosklená, nabízí vyhlídkovou terasu s úžasným výhledem na město včetně řeky Temže, mrakodrapu The Shard naproti i na nedalekou pevnost a most Tower.