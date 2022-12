Unikátní model Českého Krumlova najdete v tamním muzeu

A to není zdaleka vše, co Regionální muzeum v Českém Krumlově nabízí. Dál zde můžete projít historií kraje z dob pravěku po nedávné události, nahlédnout do barokní lékárny, nebo prohlédnout si sezonní výstavy. Zajímavý je sám historický objekt, ve kterém muzeum sídlí.

Foto: Petr Hejna Pohled na město z vyhlídky u muzea

Článek Muzeum využívá budovu bývalého jezuitského semináře (jezuity, zvané též Tovaryšstvo Ježíšovo, pozval do města již roku 1582 Vilém z Rožmberka) - dnes bychom řekli gymnázia, vystavěné v období let 1650-1652. Předtím zde stálo šest měšťanských domů. Po bezmála 100 letech, roku 1750, proběhly další stavební úpravy. Poté, co papež Klement XIV. zrušil jezuitský řád, budova dál sloužila vzdělávání. Seminář skončil roku 1777. I když město mělo prvotní muzeum již od roku 1891, v roce 1946 bylo rozhodnuto o zřízení expozic nového muzea v těchto prostorách. Prvně otevřeno bylo roku 1952. Následně v 70. letech bylo z důvodů rekonstrukce přechodně umístěno na druhém nádvoří krumlovského zámku a roku 1980 se opět vrátilo na své dosavadní místo. Foto: Petr Hejna Budova muzea Prohlídku je praktické začít od vyššího, tedy druhého patra (vzhledem k architektuře budovy zde není umístěný výtah), kde se nachází zmíněný model historického centra Českého Krumlova. Tato miniatura města z období kolem roku 1800 v měřítku 1:200 vznikla v letech 1977-1984, a to díky nápadu a realizaci Ing. arch. Petra Peška a keramičky Jany Peškové. Jako materiál použili pálenou hlínu, následně kolorovanou. Vzhledem k době vzniku již některé prvky opevnění byly zaniklé, takže například hradby a brány vyhotovili na základě starých grafických listů a vedut. Foto: Petr Hejna Model města Model čítá na 800 budov, tvořených zejména domky, nechybí samozřejmě hrad se zámkem, divadlo a park, nebo kostely. Ovšem expozice v tomto podlaží začíná pravěkem - například archeologickým nalezištěm v Dobrkovicích a pokračuje historií Krumlov držících rodů - Vítkovců, jejich větve Rožmberků, Eggenbergů, Schwarzenbergů a Buqoyů. Zaujmou i pěkné výhledy z oken na město s dominantou zámku, své místo zde má koutek s barokní jezuitskou lékárnou. O patro níž procházka historií pokračuje, a to od „století páry", zde ovšem v modelu koněspřežky od ní oproštěné, dojde na čas mocnářství i obě světové války, dobové fotografie dokumentují velkou povodeň, novodobou historii přibližují dokumenty z časů poválečných přes léta 60. a 70. až takřka po současnost. Foto: Petr Hejna Obrazy Věry Šlechtové V úrovni vstupu a pokladny je možné do 8. ledna si připomenout kouzlo Vánoc, tedy těch nám blízkých, bez Dědů Mrázů nebo Santa Clausů, a to na výstavě pojmenované Vánoční výstava. Ve stejném termínu končí výstava restaurátorských prací a volné tvorby Věry Šlechtové, na které je možné vidět v dokumentaci stav předmětů před a po restaurování, stejně jako vychutnat si její plátna, dýchající křehkou poetikou, symbolismem a šerosvitem, nikoliv jako u dávných renesančních a barokních mistrů, ale spíše autora magických obrazů Prahy Jakuba Schikanedera. Pro návštěvu muzea, pokud neprocházíte město z druhé strany, je nejbližší a cenově příznivý parking pod autobusovým. Odtud je to ani ne 500 metrů k cíli, nepřehlédnutelné renesanční vysoké budově, ležící na konci malého mostu po pravé straně ulice Horní, a to na čísle popisném 152. Po prohlídce muzea se přímo nabízí projít si město a mít možnost porovnat domy z modelu s těmi skutečnými. Trochu zřejmě zarazí mírně stylově nezapadající názvy některých provozoven, ale většinově si Český Krumlov svůj historický obraz, dokumentovaný i v muzeu, stále uchovává. Stačí i jen vyjít na vyhlídku přímo u muzea a pořídit si obrázek, při troše dovednosti upravený na dobový. Foto: Petr Hejna Vánoční výstava skleněných podmaleb Foto: Petr Hejna Část expozice věnované 60. letům Foto: Petr Hejna Srpen 1968 v Českém Krumlově