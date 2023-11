Umělcova skrýš. Ve Florencii poprvé zpřístupní Michelangelovu „tajnou“ komůrku

Má se za to, že si umělec v prostoru připravoval podklady pro své budoucí práce; verdikt, který ho měl připravit o život, byl po dvou měsících opětovně stažen, uvádí CNN .

„Tohle místo bylo objeveno v roce 1975, když se hledal nový východ z muzea kvůli rostoucím počtům návštěvníků. Někdo má za to, že jde o místnost, která sloužila jako Michelangelova skrýš, když mu papež Klement VII. vyhrožoval smrtí. Jiní se domnívají, že kresby na zdech sice byly vytvořeny v 16. století, ale ne Michelangelovou rukou,“ uvedla pro agenturu AP Francesca de Lucová, kurátorka muzea Medicejské kaple.

Jelikož se do místnosti sestupuje po strmém schodišti, nebude návštěva umožněna lidem s fyzickým hendikepem a dětem do 10 let.