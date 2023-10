Turisté se do Japonska vracejí ve velkém

V září se podle těchto údajů počet zahraničních návštěvníků zvýšil na 2,18 milionu ze srpnových 2,16 milionu. Dosahoval tak více než 96 procent úrovně z doby před pandemií. Japonsko zhruba před rokem ukončilo část svých koronavirových restrikcí pro pohyb přes hranice, které patřily k nejpřísnějším na světě. Veškerá zbývající omezení pak země zrušila letos v květnu, uvedla agentura Reuters.

Odlišná mentalita

Vstup do Japonska nebyl pro turistu až do letošního jara nikterak jednoduchý. Vyžadované formuláře dokládající povinná očkování byly velmi pečlivě zkoumány hned na několika stanovištích před vpuštěním do země.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Češi často nenosili roušky, ani když byly povinné. Japonci je loni neodložili ani přes naléhání vlády, že už s tím mohou přestat.

Ačkoli nošení roušek a respirátorů už v zemi nebylo povinné, Japonci je nadále dobrovolně nosili jak v interiérech, tak naprostá většina i venku. Pohled na turistu tak v části populace ještě loni v listopadu vzbuzoval hluboké obavy. Mít kryté dýchací cesty alespoň při pohybu v interiérech bylo považováno za slušnost.

Pro Američany levná dovolená

K zájmu turistů o Japonsko přispívá mimo jiné pokles kurzu japonského jenu. „V důsledku inflace je ve Spojených státech všechno nehorázně drahé. A když dorazím sem, je to mnohem levnější,“ uvedl při nedávném výletu za nákupy do Tokia 48letý inženýr z Havaje John Hardisty. „Je to rozdíl jako mezi dnem a nocí,“ dodal.

Počty návštěvníků ze Spojených států a dalších 14 zemí podle údajů JNTO dosáhly rekordních zářijových úrovní. Silná poptávka kompenzuje slabý zájem čínských turistů, jejichž počty se nacházejí zhruba 60 procent pod úrovní z roku 2019.

Diplomatické vztahy mezi Čínou a Japonskem se zhoršily v důsledku rozhodnutí Tokia vypouštět radioaktivní vodu z poškozené japonské jaderné elektrárny Fukušima do Tichého oceánu. To má podle ekonoma Masata Koikeho ze společnosti Sompo Institute Plus zřejmě negativní dopad na zájem čínských turistů o návštěvu Japonska.

Co čeká za žlutými dveřmi s nápisem knihkupectví