Tříletá plavba kolem světa je v ohrožení. Kvůli údajně nevhodné lodi

Bývalý šéf Life at Sea Mike Petterson serveru CNN potvrdil, že se i se zbytkem týmu z projektu stáhl. Podle provozní ředitelky Miray Cruises Kendry Holmesové to však neznamená, že by se plavba, na níž by měli pasažéři urazit takřka 210 tisíc kilometrů, zrušit. „Jdeme vpřed, vyplouvá se 1. listopadu podle plánu. Chci, aby to bylo jasné,“ informovala Holmesová.

Zda se však plavba uskuteční na lodi Gemini, kterou původní tým projektu označil za nevhodnou, není v tuto chvíli jasné. Holmesová uvedla, že vzhledem k důvěrnosti kontraktů, nemůže poskytnout žádné bližší informace. Ubezpečila však, že pasažéři budou zavčas informováni, a to snad už v následujících týdnech.

Výtky původního týmu Life at Sea na adresu lodi zpochybňovaly její schopnost zvládnout tříletou plavbu v kuse. To měl potvrdit také odborník. Podle Holmesové se obavy týkaly bezpečnosti, mimo jiné nedostatku záchranných člunů a podobně. Bez nich a bez řádného certifikátu by však loď nemohla vůbec vyplout z žádného přístavu, zdůraznila provozní ředitelka.

Je to riskantní, říká cestující

Nejistota ohledně plavby však znepokojila některé cestující, kteří si už zakoupili místo na lodi – někteří z nich kvůli životnímu dobrodružství prodali i domy a uzpůsobili cestě své plány. Holmesová ujišťuje, že projekt Life at Sea vždy patřil pod Miray Cruises, a proto není výpadek týmu žádnou komplikací.

„Z Life at Sea nám řekli, že se plavba ruší, podle Miray Cruises se uskuteční, ale bez původního týmu,“ uvedla učitelka v důchodu Sharon Laneová, která si zamluvila na lodi kajutu a plánovala se zbavit 95 procent svého majetku. Vše však přehodnotila a na plavbu, během níž se mají pasažéři podívat do 135 zemí, nakonec nevyrazí. „Je mi jedno, kdo má pravdu, jsem alergická na chaos. Je to v tuhle chvíli příliš riskantní,“ vysvětlila žena.

Jiný pasažér, který si však nepřál být jmenován, uvedl, že vidí věc pozitivně. Čeká, jak se celá záležitost vyvine, věří však, že se plavba uskuteční.