Tříletá plavba kolem světa byla odložena. Zatím nemá loď

Žít jinak, o tom má být unikátní tříletá plavba kolem světa na výletní lodi. Být moderním nomádem pracujícím na dálku a přitom si užívajícím pohodlí a zázemí, které se plaví s vámi. To vše doplněné o poznávání těch nejpůsobivějších světových památek. Není divu, že tento koncept nalákal mnohé. Teď ale budoucí pasažéři čekají jako na jehlách, jak plánované dobrodružství dopadne.

Společnost Life at Sea Cruises, s níž se má spektakulární plavba kolem světa uskutečnit, měla podle serveru CNN informovat pasažéry, že se mají k nalodění dostavit až 11. listopadu. Ne však do původně plánovaného Istanbulu, ale do Amsterodamu.