Třebíč slaví dvacet let v UNESCO. Na seznamu bazilika, židovská čtvrť i hřbitov

Mezi řekou Jihlavou a strmým svahem Hrádkem, které později vytvořily přirozenou hranici ghetta, se první Židé začali usazovat ve třináctém století. Do Třebíče je přilákalo tržiště, které se tu rozvíjelo po založení benediktinského kláštera v roce 1101. „Ghetto bylo oficiálně vyhlášeno v roce 1723, tři roky předtím, než císař Karel VI. vydal translokační patent nařizující separaci Židů od křesťanského obyvatelstva,“ říká Vendula Polivková, pracovnice turistického informačního centra Zadní synagoga.

Omezit židovskou populaci v Evropě měl takzvaný familiantský zákon, který pouze nejstaršímu synovi dovoloval založit rodinu. Židovská obec v Třebíči dosáhla početního maxima ke konci sedmnáctého století, kdy v ghettu o přibližně sto domech žilo téměř sedmnáct set obyvatel. Díky přírodním podmínkám – čtvrť od zbytku města z jedné strany oddělovala řeka a z druhé kopec – nebylo nutné stavět zdi. Jenže zároveň se sídliště nemělo kam rozšiřovat. Do jednoho domu se tak musely vměstnat tři až čtyři rodiny.

Hustotu zástavby si uvědomíte hned, jakmile do čtvrti vstoupíte. Domy jsou nalepené jeden na druhém a na některých se dodnes zachovala dvě popisná čísla i dvoubarevné fasády. Protože nebylo místo na uličky, které by spojovaly dvě páteřní „tepny“, procházelo se jednoduše skrz domy, což si můžete vyzkoušet v rámci prohlídky. Na ženské galerii v Zadní synagoze je vystaven model zachycující podobu čtvrti v roce 1850.

„Všichni byli v květnu 1942 transportováni do Terezína a pak do vyhlazovacích táborů na východě. Po válce se jich vrátilo jen něco mezi deseti a dvaceti. Neměli dost síly na znovuvybudování komunity, která tak zanikla. Poslední místní přeživší holokaustu zemřela v roce 2020,“ vypráví nám průvodkyně během prohlídky.

Podle plánů ze sedmdesátých let minulého století měla čtvrť ustoupit panelákové výstavbě, od čehož se později i kvůli nevyhovujícímu podloží upustilo. Město se naopak rozhodlo oblast bývalého ghetta zachránit. Dneska je většina objektů v soukromých rukou – v některých se bydlí, v jiných vznikly kavárny či ubytovací zařízení. Jednou z budov, kam turisté míří, je Zadní synagoga, která svému účelu sloužila zhruba od roku 1670 do dvacátých let minulého století.