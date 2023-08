Synagoga v Hartmanicích vypovídá o zlu, lidské vůli i o naději na soužití

Během několika dekád však došlo k opaku, z praktických důvodů mnoho lidí z židovské komunity se přestěhovalo do větších obcí a měst a zanedlouho přišly události roku 1938 a do Hartmanic krátce nato vtrhli třetí říši sloužící příslušníci wehrmachtu. Následně se z bývalého svatostánku stala truhlářská dílna.

Další necitelné zásahy následovaly po válce, kdy bývalou modlitebnu „ozdobil“ komín vystavěný přímo v jejím středu, okna v přízemí byla osazena mřížemi, jiná zčásti zazděna a typické šindele na střeše byly esteticky nahrazovány eternitem, stavebním materiálem majícím v názvu věčnost do té doby, než obsah karcinogenního azbestu ono setrvávání na věčné časy dal této krytině finální stopku. Nakolik je adekvátní výraz, že zde později „hospodařily“ Státní lesy a statky, je téma k úvaze statiků a památkářů.

V roce 1989 měla bývalá synagoga, jak se říká, na kahánku. Plamének jejího života však znovu nabral síly poté, co byl zchátralý a zdevastovaný objekt navrácen Židovské náboženské obci v Plzni, která ho nabídla k prodeji. A tak se postupně po několika přeprodejích dostala do vlastnictví a péče Michala Klímy, který s jím založeným spolkem pracoval na její záchraně a návratu do původní podoby. Ke slavnostnímu otevření došlo v roce 2006. Dlouholetým ředitelem synagogy byl Václav Diviš, celoživotní skaut, signatář Charty a duchovní.