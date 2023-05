Penězokazectví majitel hradu Kámen tvrdě zatloukal, po staletích se našly důkazy

O pár desítek let později někdo zjistil, že se tu dá těžit zlato, takže se další vlastník, Jindřich z Ciglhaimu, mistr královské kuchyně, pustil do dolování. Samozřejmě že on sám ne, na to měl havíře. Něco se vyrýžovalo, oblast byla kovonosná, ale dlouho to netrvalo.