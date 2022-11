Sbírá lyže, v Rejvízu si otevřel muzeum

„Motivoval mě můj kamarád lyžník Aleš Suk. Když jsem byl u něj v Dolní Branné v Krkonoších a viděl jeho úžasnou sbírku lyží, holí a bot, uchvátilo mě to a začal jsem také sbírat. Bylo to asi před patnácti lety. Dnes mám více než dvě stě lyží, k tomu startovní čísla olympijských vítězů, mistrů světa a dalších osobností, také jejich podpisy a jiné cennosti,“ vzpomíná na své sběratelské začátky muž, který se nyní věnuje jako trenér mládeži.

Muzeum vybudoval s pomocí rodinných příslušníků v podzemí, tedy v norském stylu. „Nechtěl jsem, aby to byla taková ta klasika, objekt se spoustou místností,“ podotkl. Přiznal, že realizovat smělou myšlenku bylo těžké. „Všechno jsem financoval sám, zedníci mi v průběhu stavby utekli. Naštěstí to zapadlo do doby covidu a ne do té dnešní, kdy je energetická krize. Teď už bych to nepostavil,“ dodává Žalčík.

„Jednou jsem přišel k příteli do kanceláře a ty lyže jsem tam viděl. Ptal jsem se, co jsou zač, a když mi to řekl, chtěl jsem je od něj koupit s tím, že přemýšlím o muzeu. On na to, ať prý přijdu, až bude jisté, že muzeum bude. A když jsem ho navštívil podruhé, to už muzeum bylo před otevřením, daroval mi je, což jsem nechápal,“ sděluje sběratel.