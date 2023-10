Nejen unikátní vitrážový strop, muzeum, hrobku a rozhlednu najdeme v Libyni

Spousta jejich uměleckých výtvorů je zastoupena v muzeu vitráží v kostele, stejně jako v mnoha dalších kostelech, kaplích, komerčních i obecních budovách nebo léčebných zařízeních a domovech důchodců. Unikátem je velkoplošná, z malých segmentů se skládající prosvětlená stropní vitráž v kostele. Socha z roku 1735, představující sv. Řehoře, je z dílny Matyáše Bernarda Brauna, resp. je to socha zrestaurovaná z jejího prakticky neopravitelného torza.

Jen pár schodů vede do malé podzemní hrobky, kde je možné se přesvědčit, že ve skleněné rakvi nespala podle tvrzení bratří Grimmů jen pohádková Sněhurka, zde jsou totiž ostatky hned čtyř lidských bytostí reálného světa ve stejném počtu rakví. Předpokládá se, že se jedná o příslušníky vladyckého rodu Strojetických ze Strojetic, působících na Podbořansku.

Od kostela začíná trasa působivé geologicko-umělecko-duchovní naučné stezky. Po levé straně cesty jsou zbudována zastavení, věnovaná jednotlivým nerostům a jejich typickému využití. Jedná se tedy o tyto umělecky pojaté přírodní artefakty: břidlice - Ze dna oceánů na střechy domů, žula - Přírodní mozaika minerálů, zkamenělé dřevo - Posel z prvohorního pralesa, křemenec - Kámen milující slunce, pískovec - Barevný kámen sochařů, opuka - Hornina stavitelů bazilik i venkovských stavení, kaolín - Bílá zvětralina, bez které by nebylo porcelánu, čedič - Ze žhavé lávy zrozený, jaspis - Zkamenělá krev Ježíšova.

Celkem je tedy na devíti odpočinutích při cestě, pokračující k rozhledně (celková trasa od kostela k ní je 300 metrů), možné se poučit i pokochat třeba průhledem gotickým oknem ve fragmentu opukové zdi do krajiny. Po pravé straně zaujme již od severní zdi hřbitova výrazný vrch zvaný Angelika. Původ názvu není zcela jasný.

Vysoká je patnáct metrů, do krajiny z vrchu Vochlice (444 m n. m.) lze pohlédnout z plošiny umístěné čtyři metry pod jejím vrcholem. Tato bývalá ruina se dostala roku 2007 do péče téhož spolku, který vybudoval muzeum v kostele. A tady je název vrchu doložený, vychází z botanického pojmenování rostliny vochlice hřebenitá, zde hojně rostoucí.

Ve všední dny je zde možné v čase 8 až 14 hodin, a to po předchozí domluvě, absolvovat exkurzi se zasvěcením do tajů prastarého vznešeného řemesla i vlastnoručně vyzkoušet, zda k němu má zájemce vlohy. Kontakty i další bohaté informace o kostele, o činnosti dílny a spolku jsou dostupné na webu dílny. Běžná otevírací doba kostela je v turistické sezoně (konec dubna až konec října) v sobotu a neděli od 13 do 16 hodin, ale právě v dílně je možné si vypůjčit klíče i mimo uvedenou dobu.