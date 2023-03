Letní sídlo prezidentů se otevírá. Potvrzeny tři termíny

Sídlo mnoha českých a československých prezidentů v Lánech, zpravidla letní, se veřejnosti otevírá výjimečně. Prozatím byl vždy od března do října přístupný pouze park. Do něj budou moci návštěvníci bezplatně vstoupit opět od středy 1. března. Prohlídky zámku by ale měly být zpoplatněny. Cena za prohlídku bude 200 korun pro dospělé, 100 korun pro děti od 6 let, studenty či seniory nad 65 let, rodinná vstupenka vyjde na 400 korun.