Proč byste nikdy neměli pít kávu v letadle

Kevin se do toho vrhne po hlavě a začne tím, že „letadlová káva“ je „nechutná“ a proč by ji cestující nikdy neměli pít. Aby v tom nebyl sám, začíná citací bývalého pilota zveřejněnou na Redditu, jež rovněž varuje pasažéry před pitím kávy v letadle, protože nádrže na vodu, z nichž jsou veškeré teplé nápoje připravovány, jsou čištěny jen zřídka, pokud vůbec.

To je však podle Kevina ten nejmenší problém, co se týče hygienických standardů přípravy kávy na palubě letadel. Letušky a stevardi totiž podle něj odpovídají za čištění kávovarů a mají interně nařízeno nevylévat zbytky do odtoku, ale do záchodové mísy.