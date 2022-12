Španělská Aragonie: Okouzlující kout turisty stále opomíjený

Aragonie se dělí na tři provincie: směrem od jihu na sever je to Zaragoza se stejnojmenným hlavním městem, Teruel a Huesca. Do posledně jmenované zamířila v říjnu naše výprava.

Sallent de Gállego minete během jedné z tras svaté pouti do Santiaga de Compostela. Cesta do slavného poutního místa se stáčí ke dvěma bunkrům u lesa na severním okraji městečka, které jsou součástí dlouhé řady stejných objektů, jež po vítězství v občanské válce nechal generál Franco postavit podél hranice.

Druhý den míříme do vesnice Broto, za níž se z kolmé skalní stěny k zemi řítí majestátní Cascada de Sorrosal, přes sto metrů vysoký vodopád. Odvážné návštěvníky bez závratí zde dost možná zláká via ferrata, která vede jen pár metrů od vodopádu a pak zamíří do jeskyně s prokopaným tunelem na opačnou stranu skalního masivu, kde trasa pokračuje.