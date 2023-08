Senioři si přinesli špatné letenky. Ryanair jim za tisk správných naúčtoval tři tisíce

Devětasedmdesátiletá Ruth a 80letý Peter Jaffeovi řekli v pořadu BBC Radio 4 Today, že byli nuceni peníze společnosti zaplatit poté, co si omylem stáhli zpáteční letenky místo letenek odletových. Incident vyvolal pobouření na sociálních sítích, kde si mnozí uživatelé stěžovali na poplatky této nízkonákladové společnosti. Odborník na práva spotřebitelů Martyn James se domnívá, že zkušenost tohoto páru řadu lidí vytočila, protože neočekávané poplatky postihly i mnoho dalších cestujících.

Manželé Jaffeovi letěli v pátek z londýnského letiště Stansted do francouzského města Bergerac. Jaffeová uvedla, že internetové stránky společnosti Ryanair jí připadaly „velmi nepřehledné“, ale přesto si myslela, že se jí podařilo letenky vytisknout den před odletem. Teprve když dorazila na letiště, zjistila, že omylem vytiskla špatné letenky.

V neděli jejich dcera napsala na sociální síť X (dříve Twitter): „110 liber za dva kusy papíru, jejichž vytištění trvalo minutu. Styďte se.“ Dcera také uvedla, že její rodiče museli Ryanairu zaplatit příplatek za to, aby mohli sedět vedle sebe, protože její otec je zdravotně postižený.

Příspěvek si na internetu zobrazilo na 13 milionů uživatelů, někteří například poukázali na to, že by bylo levnější si tiskárnu koupit v nejbližším obchodě, zatímco další volali po zákonech na ochranu seniorů. Na dotaz ohledně vlny reakcí, které popis událostí spustil, Jaffeová odpověděla: „Myslím, že lidé Ryanair nenávidí… Pokud jste senior a nevyrůstal jste s počítači, může to být velmi těžké.“