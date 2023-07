Cestující nazval stevarda číšníkem. Letadlo se kvůli tomu vrátilo na letiště

Letadlo bylo na cestě z New Yorku do Georgetownu, hlavního města jihoamerické Guyany. Ghansham tvrdí, že jednoho ze stevardů požádal, aby mu pomohl uložit zavazadlo do úložného prostoru nad sedadly, což údajně odmítl, protože za něco takového prý není placený. Podle pasažéra se jiná letuška omluvila za kolegovo chování a s kufrem mu pomohla, informuje server Independent.