V Británii do základů shořela nejpodivnější hospoda. Křivý dům přitahoval hosty z celého světa

Pro obyvatele nejen samotné vesničky Himley, ale i přilehlého města Dudley byl křivý domek součástí místní DNA. Matt Wright, který v Dudley žije, považoval hospůdku za bijící srdce místní komunity. „Kdykoli cestujete po světě a zmíníte, že jste z Dudley, ptají se, zda to je někde v blízkosti Crooked House. Ta hospoda fungovala skoro 300 let, pili v ní moji prarodiče i praprarodiče – byla to zcela zásadní součást naší komunity a byli jsme na ni hrdí,“ okomentoval Wright.