San Marino vábí v plném slunci i mlžném oparu

Nejsnáze se do San Marina dostanete z Rimini. Do italského přímořského města s půvabným historickým centrem, zajímavými muzei a zdánlivě nekonečnými řadami slunečníků na nepříliš lákavých plážích z Prahy pohodlně přímo doletíte za hodinu a půl. Z Rimini pak jezdí do San Marina autobusy v rámci městské hromadné dopravy. V letní sezoně deset denně, v zimní pak osm a cesta trvá zhruba hodinu.