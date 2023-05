Pro opravy stezek po celém Česku počítají turisté s dobrovolníky

„Chceme oslovit lidi, kteří mají rádi přírodu a chtějí jí dát to nejlepší, co v sobě mají. To znamená kus sebe a svůj volný čas a pomoci nám při opravách,“ vysvětlil předseda Klubu českých turistů Jiří Homolka.

Poukázal, že je u nás zničeno asi 10 procent turistických stezek. „Což dělá zhruba čtyři tisíce kilometrů. Chceme je postupně opravovat, aby terén byl turistům přístupný a neničila se dál příroda tím, jak se obchází,“ zdůvodnil Homolka s tím, že kromě obnovování či překládání tras a budování chodníků se projekt zaměří i na čištění studánek.

Předpokládá, že Stezky z lásky nebudou stát mnoho. „Náklady nebudou dramatické. Brigádníkům zajistíme stravování, ubytování a malou odměnu dáme jen hlavnímu organizátorovi té konkrétní brigády,“ objasnil. Za materiál platit nemusí. „Velmi dobře spolupracujeme s Lesy ČR, které nám vycházejí vstříc. Určí nám stromy, které si můžeme pokácet a ze kterých můžeme dělat ty chodníky,“ sdělil předseda Klubu českých turistů.

Sblížit lidi

S úhradou nákladů navíc pomohou partneři projektu, RegioJet a Kofola. „Limitem je počet stezek, které jsou zničené, což je hodně. Práce bude s jejich odkloněním, protože každý rád šlape po pěšince. Asfalt je dobrý pro kola a pěšinka je pěšinka a je dobré nemixovat cyklisty a turisty. Limity nejsou, budou to ale řádově miliony,“ odhadl jeden z iniciátorů projektu a majitel RegioJetu Radim Vančura.

Uvedl, že cílem není jen ochrana přírody. „Lidem je smutno, cítí se osamělí a často vyrážejí do přírody sami. Což je fajn na klid duše, ale nevyřeší to jejich samotu. A tyto dobrovolnické akce mají za úkol, aby se lidé poznávali. Ti, co mají rádi přírodu, se v ní setkají - a třeba z toho budou nějaké lásky a možná i víc,“ pousmál se.

Foto: Právo Zatímco jedni dobrovolníci mohou kácet třeba stromy potřebné k vybudování chodníků a lávek, jiní odnášejí pořezanou kulatinu na místo opravy.

Generální ředitel skupiny Kofola Jannis Samaras uvedl, že jeho firma se rozhodla zapojit, protože Češi mají rádi turismus, a tak mu to přišlo jako super nápad. „V podstatě Kofola k turistice patří,“ řekl. I on počítá, že na Stezky z lásky dají řádově nižší miliony korun ročně. „Počítáme, že to bude desetiletý program,“ odhalil.

Podle Homolky se letos v rámci projektu uskuteční asi 10 akcí. Naplánovány jsou například ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku, v okolí jihomoravských Ivančic nebo u poničené rozhledny Vlčí hory v Českém Švýcarsku.

Navrhovat místa k obnově mohou lidé prostřednictvím www.stezkyzlasky.cz. Tam najdou také přehled míst, která se budou opravovat, a mohou se přes web k dobrovolnictví také přihlásit. „Předpokládáme, že brigádníci budou mít aspoň minimální zručnost pro práce v lese. Že budou umět třeba aspoň trošku se sekerou či pilou. Když budou umět s motorovou pilou, tak je to vítáno,“ uzavřel předseda Klubu českých turistů.