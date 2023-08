Posádka ji odmítla pustit na toaletu, tak se vymočila na podlahu letadla

Není jasné, kde přesně k situaci došlo, ani jakou linku letadlo obsluhovalo. Video nicméně zachycuje pasažérku, jak dřepí v rohu s částečně staženými kalhotami a dohaduje se s posádkou. „Potřebuju už dvě hodiny čůrat. Nemůžete mi říkat, že nesmím. Zavřeli jste dveře, letadlo stojí. Už to nedokážu udržet,“ říká žena na záběrech, které se poprvé objevily na specializovaném webu o letectví Airlive.

Podle Independentu byla cestující upozorněna na to, že ji natáčejí. Ženě to však bylo jedno a opáčila tím, že na ni klidně mohou vydat zatykač. „I zatknutí je lepší než tohle,“ konstatovala. Další z pasažérů ženě vzkázal, že by měla pít více vody, protože její moč příšerně zapáchá.