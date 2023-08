Polské Krkonoše. Menší, ale o to rozmanitější

Ať už jsou to výhledy na horské vrcholy, které u sousedů mají mnohem strmější než u nás, řada hradů a zámků, interaktivní expozice, středověký norský kostelík, a dokonce i japonská zahrada. Na své si přijdou také vyznavači horských túr, kteří už pohoří z české strany prochodili křížem krážem, protože výstup z Karpacze do nejvyšších partií až na Sněžku přináší zase jiný zážitek. Nejen v podobě terénu, přírody, ale třeba i pokrmů.

Tím, co vám bude připomínat domov, je kofola a české pivo, které tady nabízejí častěji než polské, a to hned několik značek. Přestože obvykle lze platit kartou, na výšlap si raději vezměte hotovost. Například v jedné z nejznámějších horských chat Samotnia u jezera Maly Staw zaplatíte jen hotově. Vzhledem k tomu, že polská část pohoří je podstatně menší než naše (národní park má tady 55,76 km2, zatímco v ČR 385 km2), davům se o prázdninách nevyhnete.

Nejvhodnějším výchozím místem pro cestu do hor je Karpacz, odkud vede také lanovka pod vrchol Kopy (1377 m n. m.) - od ní je to na Sněžku jen něco přes dva kilometry. Pěší výstup z městečka přitom znamená převýšení kolem osmi set metrů, a proto se mnozí spokojí s cílem zhruba na půli cesty u památkově chráněné chaty Samotnia ve výšce 1195 metrů nad mořem. Obklopená je drsnou romantickou krajinou, které dominuje Maly Staw a okolní skály vytvářející kotel se stěnami vysokými 200 metrů.

Z jezera vytéká řeka Lomnica, která se prodírá morénovými valy. Nejvyšší z nich měří 59 metrů a tyčí se přímo nad Samotniou. Na nával návštěvníků jsou tu, co se týká prostoru uvnitř i venku, připraveni, ale při objednávání jídla se tvoří fronty. První budova v této lokalitě stála už před rokem 1670. Chata na současném místě získala svou konečnou podobu v roce 1934, kdy došlo k jejímu významnému rozšíření.

Při vstupu do národního parku je třeba - na rozdíl od české strany - zaplatit vstupné, které na den činí v přepočtu necelých padesát korun. V tomto případě lístek zakoupíte v budce u cesty na odpočívadle Polana (odtud vede rovněž zelená značka směřující k jezeru Wielki Staw), ale na mnoha místech, kde obsluha schází, je možné zaplatit elektronicky.

V roce 1840 ji farnost Grindaheim na břehu jezera Vang dala do dražby, protože potřebovala peníze na větší svatostánek. Kostelík koupil pruský král Fridrich Vilém IV., známý milovník umění. Nejdříve ho nechal převézt do Královského muzea v Berlíně a pak hledal vhodné místo, kde by mohl být využíván k bohoslužbám. Na návrh hraběnky Frederiky von Reden z Bukovce u Kowar byl postaven na úbočí Černé hory v Horním Karpaczi.