Po Laponsku na sněžných skútrech. S koupáním v ledovém jezeře a noclehem v iglú

Cílem mojí cesty, kterou podstupuji společně s italským kolegou Francescem, je užít si celodenní řízení a prozkoumat okolí národního parku Pyhä-Luoston kansallispuisto. Cesta to bude dlouhá, za jediný den nakonec zdoláme 250 kilometrů, během nichž zavítáme do místních lesů, na vrcholky kopců i k velkým zamrzlým jezerům. A občas potkáme nějakého toho soba, jichž ve finském Laponsku žije více než lidí.

Při večeři nám Antti říká, že se nechal inspirovat ledovým hotelem SnowVillage, jenž každoročně vyroste nedaleko finského města Kittilä. „Používám stejnou techniku, jen to dělám v menším. Mám čtyři malá iglú (do každého se vejdou dvě až čtyři osoby) a stavím je pomocí speciálních nafukovacích balonů, které obsypu umělým sněhem vytvořeným sněhovým dělem a následně ty balony odstraním a iglú zůstanou stát,“ vysvětluje.

„Jednou za mnou přišel zákazník s tím, zda by se mohl po zdejší zasněžené přírodě projet na koni. Řekl jsem mu, že je venku kůň, tak ať to zkusí,“ vypráví a dodává, že zvíře patřilo jeho přítelkyni. „Těm lidem se to líbilo a postupem času bylo takových klientů víc. Tak jsme začali přikupovat koně. Dnes máme čtyři,“ říká Antti, jenž kromě vyjížděk na koních zprostředkovává rovněž výlety na sněžných skútrech, sněžnicích, rybaření pod ledem či tzv. snowsurfing.

Skok do jezera po sauně je intenzivním, o to však příjemnějším zážitkem.Video: Martin Vlk

Nebyla by to pravá finská sauna, kdybychom po ní neskočili do připravené díry v jezeře. „Jeden z těch lidí z Netflixu tam vydržel tři minuty, to jsem ještě neviděl. Je to ale nádhera,“ pochvaluje si Antti po opuštění ledové vody s pivem v ruce a já nemůžu než souhlasit. Intenzivní, o to však příjemnější zážitek, jenž navíc skvěle poslouží k regeneraci mého unaveného těla.