Piloti prošvihli otevírací dobu letiště. Museli se s letadlem vrátit o 880 kilometrů

Pořádnou smůlu měli v polovině února cestující Japan Airlines, kteří letěli z Tokia do Fukuoky. Piloti totiž o 10 minut prošvihli otevírací dobu letiště, a tak museli stroj otočit a vrátit se nějakých 880 kilometrů do výchozího bodu. Normálně by cestu stihli načas, ale plány zmařilo špatné počasí, které let pozdrželo.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Letiště ve Fukuoce má striktní otevírací dobu, po desáté večerní už se na něm nesmí kvůli hlukovým normám přistávat, informuje server Independent. Letadlo Japan Airlines by podle obvyklého letového řádu dorazilo sice včas, ale kvůli špatnému počasí se v Tokiu na poslední chvíli měnil stroj a zpoždění se tak vyšplhalo na zhruba dvě hodiny. Poté co dispečeři odmítli udělit letadlu povolení k přistání ve Fukuoce, rozhodli se piloti stroj otočit a vydat se zpět do Tokia. Kvůli nedostatku paliva však museli přistát hned v Ósace. Zpět do hlavního města proto cestující dorazili až ve tři hodiny v noci, aerolinky všem 335 pasažérům poskytly ubytování a nabídly jim ranní let, jenž ve Fukuoce už úspěšně přistál. Do svého cíle se cestující dostali o nějakých 16 hodin později, než původně měli. „Omlouváme se za nepříjemnosti a problémy plynoucí z toho, že jsme nebyli schopni pasažéry dopravit do Fukuoky podle plánu, a také za dlouhý čas na cestě,“ dodala aerolinka. Po 16 hodinách letu přistáli na stejném letišti Cestování