Ořechový poklad nejmalebnějšího kouta Evropy

Jak už to tak v horách a jejich okolí bývá, zdejší strava je poměrně hutná a poctivá. To samé platí i pro sladkosti. Oblíbené jsou nejrůznější ovocné chlebíčky, populární jsou zejména ty s hruškami či meruňkami. Pokud bychom však měli jmenovat jeden dezert, kterým je region Dolního Engadinu a údolí Val Müstair vyhlášený, byl by to engadinský ořechový koláč, německy Engadiner Nusstorte, po místním pak Tuorta da Nusch. Zkonzumovali jsme jich hned deset, abyste vy už mohli jít na jisto.