Nejste vhodně oblečená, slyšela cestující od letušky. Aerolinky vzápětí přispěchaly s omluvou

Thorneová cestovala 1. září z Nebrasky do Tennessee s přestupem na Floridě. Právě tam k ní členka personálu přišla, aby jí vytkla údajně nevhodné oblečení. „Ptala se mě na můj oděv, a že si prý myslí, že moc odhaluje a není vhodný pro cestování se společností,“ uvedla pro server Insider s tím, že byla z něčeho takového v šoku. „Bylo to neskutečně trapné,“ doplnila žena, která se několikrát zúčastnila sportovní reality show American Ninja Warrior.

Cestující se i přes žádost letušky odmítla zakrýt a šla informovat další členku personálu, která ji následně během letu přišla zkontrolovat. „Řekla jsem jí, že nejsem v pořádku. Myslím, že nejsem člověk, co by měl potřebu někoho konfrontovat, ale to, co se stalo, nebylo v pohodě a někdo by to měl říct,“ míní Thorneová.