Město kamenné krásy: Hořice jsou galerií pod širým nebem

Hořice se nacházejí dvacet pět kilometrů severozápadně od Hradce Králové a většina z nás město vnímá v souvislosti s výrobou hořických trubiček. Recept na ně tu měli zanechat napoleonští vojáci, když se vraceli z neúspěšné výpravy do Ruska. My jsme se ovšem vydali do tohoto města s více než osmi tisíci obyvatel za uměním. Potkali jsme kazatele Jana Husa, vojevůdce Jana Žižku nebo Krakonoše, samozřejmě v podobě soch.

Foto: Petr Horník, Právo Portál před hřbitovem měří čtrnáct a půl metru.