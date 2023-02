Matějská pouť v Praze začne o víkendu. Atrakcí bude víc než loni, ale podraží

Návštěvníci se však musí připravit, že je návštěva akce vyjde o něco dráž než v předchozích letech. Zvýšené náklady na energie či pohonné hmoty se promítnou jak do cen za vstup na atrakce, tak do cen za občerstvení. „Bude to v řádech desítek korun – od 10 do 50 korun,“ specifikovala mluvčí.