Masky, hudba a veselí. Mexický svátek mrtvých oslavili i v Česku

„Mně se líbí ta živočišnost, barvy, hudba. Líbí se mi i to, že jejich svátek mrtvých není tak vážný jako u nás,“ dodala její kamaráda Eliška.

„Pro mě je svátek hezký v tom smyslu, že to není Halloween, ale má hlubokou pointu,“ zmínil zase návštěvník Michal.

„Jednou ročně se zemřelí mohou vrátit do světa živých, jsou tady mezi námi. Oni vidí živé, ale nikdo nevidí je. Živí se tak obléknou jako mrtví, aby byla symbióza jednotná. V tom je to pěkné,“ připomíná Michal tradici, včetně zvyku oblékat se do kostýmů a zdobit obličej.