Lochnesská nestvůra fascinuje a vydělává i s devíti křížky

„Všechno se to seběhlo strašlivě rychle, snad během dvou minut. Chtěl jsem si to vyfotit, ale zmizelo to a pak se to objevilo znovu, dál od břehu jezera. Pořídil jsem další fotku, zvětšil zoom a čekal, jestli se vynoří znovu, a ono se tak skutečně stalo,“ líčil.

„Muselo to být něco hodně velkého, protože asi kilometr od jezera jsem to jasně viděl. Vypadalo to na obrovský krk. Nejdřív jsem si myslel, že jde o gigantickou ploutev, ale vím, že tady nežijí delfíni ani sviňuchy, takže jsem si říkal: Co to sakra je?“ dodal. Odpověď se přímo nabízela: Nessie.

Příběhy o ní se tradují již mnoho let, ale přesvědčivé důkazy se nikdy nenašly. Vyrojila se a rojí řada svědectví, sporných fotografií a údajů ze sonaru. Vědecká komunita vysvětluje údajná pozorování lochnesské příšery jako mystifikace, zbožná přání a chybnou identifikaci všedních objektů. Paynovy postřehy přišly pouhý měsíc poté, co jiný zážitek posílil dohady, že příšera nemusí být jen jedna – mohou být dvě.

Možná jsou dvě

Eoin O’Faodhagain (58), který po ní pátrá několik desetiletí, sledoval webovou kameru namířenou na jezero, když spatřil temného tvora, jehož délku odhaduje na třicet stop, tedy 9,1 metru. Během hodiny zahlédl dva hrby, které se vynořily poblíž.

„Je zřejmé, že se oba hrby podobné Nessie pohybují dvě minuty a větší z nich změnil polohu oproti menšímu. Vzhledem k tomu, že mezi objekty nelze rozpoznat žádné narušení vody, museli bychom souhlasit s tím, že se jedná o dva samostatně se pohybující tvory,“ popsal.

O’Faodhagain má v oficiálním registru pozorování záhadného tvora už několik záznamů a nyní se domnívá, že samotný rozsah tmavého útvaru ve vodě by mohl oficiálně podpořit teorii o nestvůře Nessie.

Foto: Profimedia V obci Drumnadrochit vyrostl zábavní park Nessieland s prolézačkami v podobě dinosaurů

Francesca McGarveyová z Castleheadu v Paisley projížděla 5. dubna, čtyři dny před Paynem, s rodiči kolem jezera, když krátce před dvanáctou hodinou něco na hladině spatřila. Dívka v listě The Sun tvrdila, že zahlédla, jak se z vody vynořil útvar, který se pohyboval na sever směrem k hradu Urquhart, oblasti známé sledováním Nessie.

Gary Campbell (44), správce oficiálního registru pozorování lochnesské příšery, zápis upřesnil: „Vylíčila, že viděla hrby, pravděpodobně jako hřbet velryby, a že dosahovaly délky asi jako dva vagony.“

„Zůstalo to nad hladinou, zatímco se to pohybovalo asi třicet sekund. Úkaz vyfotila a upozornila rodiče, kteří se snažili najít místo k zaparkování, ale nemohli bezpečně zastavit. Její otec to také krátce viděl,“ dodal listu Daily Mail.

Víc než devadesát let

Jedno z prvních svědectví, které pravděpodobně podnítilo novodobou horečku kolem Nessie, se odehrálo 2. května 1933. Tehdy deník The Inverness Courier poprvé informoval o „tvoru podobném velrybě“, o němž zaměstnanec hotelu tvrdil, že ho zahlédl v Loch Ness. Mezi nejznámější údajná pozorování patří zrnitá černobílá fotografie pořízená v roce 1934 Robertem Kennethem Wilsonem a zveřejněná v deníku Daily Mail.

Doktor Wilson, významný londýnský gynekolog, si nepřál, aby se s fotografií spojovalo jeho jméno, a tak se jí začalo poněkud nepřesně říkat „chirurgova fotografie“. Zachycuje tvora s dlouhým krkem a malou hlavou podobného plesiosaurům vyhynulým před 65 miliony let.

Foto: Profimedia.cz Krajina kolem jezera je vyloženě romantická

Snímek vyvolal obrovské vzrušení ve Skotsku i daleko za jeho hranicemi. Vyhlížel věrohodně, protože o obludě se objevily už starší zmínky a také proto, že jezero odjakživa obestírala tajemství a legendy. Případ vědci prověřili a snímek pokládali za autentický. Až v roce 1994 vyšlo najevo, že snímek nebyl nic jiného než docela jednoduchý podvod. Chris Spurling na smrtelné posteli totiž prozradil, jak podvrh připravili pomocí dětské hračky – miniponorky s vyřezanou hlavou příšery.

Zisk jde do miliard

Příliš pozdě – humbuk kolem Nessie už dávno propukl. Nedaleká vesnice Drumnadrochit se stává mekou oblud. Každoročně ji navštíví 1,6 milionu fanoušků, kteří zde zanechají téměř 400 milionů eur (9,43 mld. korun). Dokonce se zde koná Lochnesský maraton a děti se mohou vyřádit v Nessielandu s prolézacími dinosaury. Točí se filmy, píší se knihy a články, tisknou se trička, ze Spotify lze dokonce stáhnut hudbu několika umělců, kteří si říkají Nessie.

Foto: Profimedia Speciální Nessiin obchod ve vesnici Drumnadrochit

Jezero přilákalo i vědce. Potápěči a roboti prohledávají dno jezera, desítky webových kamer rozmístěných na břehu neustále natáčejí „něco velkého“, co se pohybuje pod vodní hladinou a následně se dostává na titulní stránky novin.

Odborníci na ryby podezírají ze záhady vzácné obří úhoře, jiní vědci věří v plesiosaura, ploutvovitého rybího dinosaura, jehož předci nějakým způsobem přežili dopad velkého asteroidu před 66 miliony let.

V rámci rozsáhlé vědecké studie odebral tým profesora Neila Gemmella, genetika z Otagské univerzity na Novém Zélandě, vzorky z jezera Loch Ness a analyzoval v nich obsaženou DNA, genetické stopy, které po sobě organismy zanechaly ztrátou buněk ve vodní nádrži. Vědci našli důkazy o patnácti druzích ryb a téměř tři tisíce různých bakterií. Ale nic, co by ukazovalo na pravěkou mořskou obludu.

Je tedy Nessie jen obrovský marketingový trik, který vydělává miliardy? I Tobias Möser (48), odborník na kryptozoologii, si to myslí. „Znám jen málo případů tak důmyslně, dlouhodobě a zdárně živeného mýtu. Přesto se občas přistihnu, že mu podlehnu.“