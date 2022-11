Limit na tekutiny v zavazadlech? Na letištích má vzít brzy za své

Některá letiště ve Velké Británii mají do dvou let zrušit limit na tekutiny v příručním zavazadle. Díky pokročilým skenerům nebudou muset cestující při bezpečnostní kontrole vytahovat ani laptopy a větší elektroniku, čímž by se významně snížil čas, který lidé při prohlídkách stráví, píše server Independent.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto