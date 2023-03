Letušky chtějí zakázat malým dětem sedět na klíně rodičů

Podle šéfky odboru Sary Nelsonové není ale něco takového vůbec bezpečné. Letušky a stevardi to označují za riziko už dlouhé roky. „Zažili jsme turbulence, během nichž se letadlo vmžiku oka propadlo i o 1200 metrů,“ uvedla Nelsonová pro Washington Post . „Před gravitačním přetížením nedokážou děti uchránit ani nejvíce milující matka či otec. Fyzikálně je to zkrátka nemožné,“ dodala šéfka asociace.

Apel leteckého personálu přišel poté, co muselo být letadlo německé společnosti Lufthansa mířící z Texasu do Frankfurtu odkloněno do Virginie po masivní turbulenci. Sedm lidí bylo během ní zraněno a muselo do nemocnice, zatímco jedno dítě vylétlo matce z náručí. Nejmenovaný cestující popsal, že letadlo začalo v jednu chvíli padat volným pádem.