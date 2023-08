KVÍZ: Přezdívá se mu hlavní město světa. Co o něm víte?

Socha Svobody, Brooklynský most, mrakodrap Empire State Building či bulvár Broadway posetý divadly. To jsou místa, která si s New Yorkem spojí zřejmě každý. Dokážete si ve spojitosti s nejlidnatějším americkým městem vybavit i další zajímavosti a historická fakta? Otestuje si své znalosti v našem kvízu, o výsledky se pak podělte se čtenáři v diskusi.

Foto: Profimedia.cz Brooklynský most patří k dominantám New Yorku.