Komorní advent v saském Annaberg-Bucholzu

Němci si předvánoční čas užívají, zdá se, trochu klidněji, ale svátečněji. Annaberg je staré hornické město, na obou stranách hor přinášela dlouhou dobu obživu těžba drahých kovů, zde konkrétně do 19. století rudy obsahující stříbro. Po válce se tu našla ložiska uranu, začalo se drancovat pro Sověty, později to odneslo Československo v podobě jáchymovského pekla, kam převážně posílala „strana“ na převýchovu své politické odpůrce.

Od autobusu je to na Markt, kde se konají vánoční trhy, asi deset minut chůze. Ulice vede dolů, pak se srovnává a mírně stoupá k náměstí s historickými i moderními domy, vše korunuje radnice. Ve městě jdete buď nahoru, nebo dolů, rovin je tu pomálu.

Vše podmalováno německými koledami, nikde na mě neútočí Jingle Bells, White Christmas a další anglické popěvky. Na náměstí stojí pódium, kde se střídají různé soubory, hlavně hornické. Sasové si potrpí na tradici a zdejší průvody krojovaných horníků jsou pověstné. U nás s odsunem Němců vše odešlo do zapomenutí.

Na trhu se nabízí spousta místních specialit, ať pokrmových, nebo k napití. Protože jsme nedaleko české hranice, domluvíte se většinou česky. Ceny celkem mírné, mají tu výborné pečivo, ale i uzeniny, třeba klobásky se zelím. Ochutnat všechny druhy svařáků a punčů, k tomu ještě ohřáté pivo, tak máte velmi štědře naváto. To je občerstvení na stojáka, pokud si chcete udělat pohodlí, je to pár solidních restauraček, v těch je ale eurocena podstatně vyšší než na trhu.

V rohu náměstí čeká na děti kolotoč, jak jej známe ze starých poutí. Žádné ruské kolo, jaká se objevují v některých našich městech, možná se dočkáme i toboganu do jesliček. Ty tu stojí pokorné, bez zbytečných cingrlat, jak by to mělo být.